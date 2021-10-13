Выхрист – о дебюте в США: «Настраивался на бой, потому что мой соперник много говорил до поединка»

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) дал большой комментарий, в котором рассказал о дебютной победе в США над местным боксером Майком Маршаллом (6-2-1, 4 КО).

Выхрист нокаутировал соперник в третьем раунде:

Команда дала указание побоксировать, почувствовать соперника. В третьем раунде я решил, если смогу завершить, то завершу.

Естественно, я настраивался на бой, потому что мой соперник много говорил в интервью, что он готов к поединку, что этой бой всей его жизни. Я был максимально готов, настраивался на поединок. Слава Богу, что все получилось так, как мы хотели.

Я думал, что он с первого раунда пойдет на меня, пойдет в рубку, как это любят делать американцы. Но он с первого раунда боксировал очень осторожно, боялся, а мы делали свою работу.

Тренер говорил, чтобы я делал свою работу, то, что я умею: больше работал левой рукой и когда видел возможность наносить удары справа, то именно это делал. После боя тренер сказал, что я свою работу выполнил, но еще есть много ошибок, есть над чем работать.

Сейчас планы поехать домой, побыть с семьей. На счет бокса – нужно спросить у моих промоутеров, тренеров.

Мне очень приятно, что у меня есть болельщики. Возможно, вас не очень много, но я каждому благодарен от чистого сердца. Спасибо всем. Слава Украине!»