«Я бы никогда не сказал ничего о твоей маме, ведь моя ушла из жизни». Трогательный разговор Планта и Альвареса, который сделал их семьей

Плант и Альварес / Фото: PBC

До поединка за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса Калеб Плант (21-1, 12 KO) и Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) немного недолюбливали друг друга, но как только боксеры оказались в ринге все изменилось.



Ранее мы рассказывали о дружеской беседе прямо по ходу боя, а теперь пришло время поведать о более печальной истории. После боя американец и мексиканец приобнялись и перекинулись парой фраз. Известно, о чем же шла речь.

Плант

Альварес

The conversation Canelo Alvarez and Caleb Plant had in the ring after their fight was revealed on Showtime's All Access Epilogue… pic.twitter.com/jLf0Y033Xl