Захареев выиграл чемпионат мира в 19 лет. Но не мог боксировать на Олимпиаде – в Федерации объяснили почему

Донатас Пискун заявил, что это было невозможно

Эксклюзив Юрий Захареев / Фото - AIBA В декабре 2019 года Юрий Захареев в статусе чемпиона Европы среди молодежи надеялся – сумеет поехать на Олимпийские игры-2020 в Токио. В 2021 году Захареев стал чемпионом мира среди молодежи и среди взрослых (это после второй победы на молодежном ЧЕ в 2020-м), однако выступление на Играх пришлось отложить до 2024 года. Исполнительный директор Федерации бокса Украины Донатас Пискун объяснил почему так произошло: «Это было невозможно. В связи с календарем. Это было невозможно осуществить. В апреле месяце 2021 года Юра стал чемпионом мира по молодежи. А у нас, получается, в июле уже начались Олимпийские игры. Заявки все были поданы еще на предыдущий лицензионный турнир еще в 2020-м году (проходил в марте – XSPORT.ua). Это нереально было. Невозможно было никак заявку подать. Мы же ребят подали перед Лондоном еще. Юра действительно поедет на Олимпийские игры. Я в этом уверен, мы не сомневаемся в том, что его Олимпийские игры – это Париж-2024. А сейчас… Всему свое время однозначно. Он выиграл чемпионат Украины, который был отборочным на чемпионат мира. И с успехом прошел все этапы чемпионата мира». Отметим, что участники лицензионного турнира на Игры в Токио определялись на чемпионате Украины-2019, где Захареев, которому только исполнилось 18 лет, не выступал. В дивизионе до 69 кг сборную в Токио должен был представлять Евгений Барабанов, который завоевал свою путевку, благодаря высокой В дивизионе до 69 кг сборную в Токио должен был представлять, который завоевал свою путевку, благодаря высокой позиции в международном рейтинге (в боксе лицензии именные). Однако в Японии он не выступил из-за нарушения антидопинговых правил Полное интервью Юрия Захареева и Донатаса Пискуна смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30. Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира

Сергей Лукьяненко