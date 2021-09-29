Железная аргументация. Американский эксперт объяснил, почему Усик должен быть выше Канело в рейтинге P4P

Майкл Монтеро считает, что украинец станет лучшим боксером 2021 года

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Авторитетный американский эксперт и журналист Майкл Монтеро у себя в подкасте выразил мнение, что украинец Александр Усик должен находиться вышел мексиканца Сауль Альвареса в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий:

«Я отдаю преимущество Усику. Победа над Джошуа перевешивает все достижения Альвареса в суперсреднем весе. Усик – лучший технарь в боксе, в Лондоне он сделал что-то поистине историческое. В эпоху, когда многие боксеры в своих первых 19 боях на профи-ринге едва ли сталкиваются с серьезными соперниками, Усик сделал следующее: стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, выиграл первый сезон Суперсерсии, стал лучшим боксером 2018 года, за три боя завоевал титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе и, как я думаю, только что во второй раз добился статуса боксера года. Есть ли более совершенный боксер после эпохи Мейвезера, Пакьяо и Владимира Кличко? Я так не думаю».

Усик начал профессиональную карьеру в 2013 году, а уже в десятом бою завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Затем украинец стал абсолютным чемпионом мира и перешел в супертяжелый дивизион. Для завоевания мировых титулов в «королевском» весе Усику понадобилось всего три поединка.



Усик надеется в скором времени выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако сначала украинцу нужно провести реванш с Энтони Джошуа.