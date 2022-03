Топовый американский гроссмейстер собрал более 130 тысяч долларов в поддержку Украины

Фото: FIDE

Первый номер рейтинга FIDE в блице Хикару Накамура провел 12-часовой благотворительный стрим в поддержку Украины после военного вторжения россии.



Американский гроссмейстер общался с украинскими коллегами по цеху о ситуации в стране, а также общался о ситуации в стране с другими известными личностями в шахматной среде. Накамура, который заработал более 130 тысяч долларов за полсуток, перенаправил средства в фонд поддержки «Забота», который помогает жертвам войны. Об этом сообщил чемпион Европы Кирилл Шевченко, который также принял участие в мероприятии.

131,304$!!!

I am very proud of our BIG friends from USA. Low bow and huge gratitude to @GMHikaru ,he made this stream possible. Many thanks to @chesscom @DanielRensch for huge donats! Thanks to @IM_Rosen @ben_finegold @Anna_Chess @photochess @akaNemsko for being part of it! pic.twitter.com/HGvCSCqKKT