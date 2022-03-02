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Топовый американский гроссмейстер собрал более 130 тысяч долларов в поддержку Украины

Накамура на протяжении 12 часов общался с известными украинскими и зарубежными шахматистами
Шахматы
11:56
Топовый американский гроссмейстер собрал более 130 тысяч долларов в поддержку Украины
Фото: FIDE

Первый номер рейтинга FIDE в блице Хикару Накамура провел 12-часовой благотворительный стрим в поддержку Украины после военного вторжения россии.

Американский гроссмейстер общался с украинскими коллегами по цеху о ситуации в стране, а также общался о ситуации в стране с другими известными личностями в шахматной среде. Накамура, который заработал более 130 тысяч долларов за полсуток, перенаправил средства в фонд поддержки «Забота», который помогает жертвам войны. Об этом сообщил чемпион Европы Кирилл Шевченко, который также принял участие в мероприятии.

Ранее Даниил Дубов признал вину каждого россиянина в текущих действиях, а Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с россией.

Олег Шумейко-младший
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