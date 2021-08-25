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Харлан объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио

Украинская фехтовальщица была главным фаворитом на золотую медаль
Olympics Токио-2020
19:43
Харлан объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио
Фото: Instagram Ольги Харлан

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан рассказала, почему проиграла на Олимпийских играх-2020 уже в первом раунде.

Было тяжелее, чем в Рио, Лондоне, Пекине?

В десять раз, если не больше. Было похоже на чемпионате мира в 2018 году, когда я проиграла в 1/32-й. Я тогда накрутила себя – мол, выиграла прошлый чемпионат мира, значит, и сейчас тоже надо выиграть.

И в Токио такая же история. Я все время думала, что мне надо выиграть Олимпиаду – все же этого так хотят.

Все говорят, что у меня уже есть сколько хочешь медалей, и решают за меня, что мне нужна только золотая медаль. И я такая: «Окей».


Напомним, На Играх в Токио Харлан была главным фаворитом. После Олимпиады титулованная украинка решила сделать паузу в карьере.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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