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Харлан объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио
Украинская фехтовальщица была главным фаворитом на золотую медаль
19:43
Фото: Instagram Ольги Харлан
Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан рассказала, почему проиграла на Олимпийских играх-2020 уже в первом раунде.
Было тяжелее, чем в Рио, Лондоне, Пекине?
В десять раз, если не больше. Было похоже на чемпионате мира в 2018 году, когда я проиграла в 1/32-й. Я тогда накрутила себя – мол, выиграла прошлый чемпионат мира, значит, и сейчас тоже надо выиграть.
И в Токио такая же история. Я все время думала, что мне надо выиграть Олимпиаду – все же этого так хотят.
Все говорят, что у меня уже есть сколько хочешь медалей, и решают за меня, что мне нужна только золотая медаль. И я такая: «Окей».
Напомним, На Играх в Токио Харлан была главным фаворитом. После Олимпиады титулованная украинка решила сделать паузу в карьере.
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