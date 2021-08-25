Харлан объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио

Фото: Instagram Ольги Харлан

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан рассказала, почему проиграла на Олимпийских играх-2020 уже в первом раунде.

Было тяжелее, чем в Рио, Лондоне, Пекине?

И в Токио такая же история. Я все время думала, что мне надо выиграть Олимпиаду – все же этого так хотят.

Все говорят, что у меня уже есть сколько хочешь медалей, и решают за меня, что мне нужна только золотая медаль. И я такая: «Окей».