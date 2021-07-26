Украинский специалист: «Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование»
Заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин высказался о поражении Ольги Харлан на Олимпийских играх в Токио.
«Первый номер в мировом рейтинге Ольга Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не заканчивала результативными действиями. Это не допустимо для саблистки, делающей ставку на агрессивный, остроатакующий стиль.
Харлан, действительно, несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио. Я ничего не имею против итальянских тренеров, но с другой стороны, неизвестно, кто был у Харлан спарринг-партнерами, как обстояли дела с мотивацией.
Ольга с трех Олимпиад подряд возвращалась с наградами и неудача в Токио – это очень болезненный удар. Ведь мы все очень рассчитывали на нее. На мой взгляд, после 2-3 месяцев отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование».
Напомним, Харлан в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио уступила китаянке Ян Хенъюй со счетом 12:15.
Также Харлан ранее заявила, что берет перерыв в карьере.