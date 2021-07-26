Украинский специалист: «Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование»

Ольга Харлан / Фото: facebook.com/Olga-Kharlan

Заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин высказался о поражении Ольги Харлан на Олимпийских играх в Токио.



Харлан, действительно, несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио. Я ничего не имею против итальянских тренеров, но с другой стороны, неизвестно, кто был у Харлан спарринг-партнерами, как обстояли дела с мотивацией.

Ольга с трех Олимпиад подряд возвращалась с наградами и неудача в Токио – это очень болезненный удар. Ведь мы все очень рассчитывали на нее. На мой взгляд, после 2-3 месяцев отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование».