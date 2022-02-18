WADA: «Случай с Валиевой плохо отражается на борьбе с допингом в России – к РУСАДА есть вопросы»
Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях
Но золото и серебро все равно досталось представительницам ОКР
17 февраля 16:40
Фото: Getty Images
На Олимпийских играх-2022 в Пекине завершились личные соревнования у фигуристок.
Золото завоевала представительница ОКР Анна Щербакова, серебро у еще одной россиянки Александры Трусовой, бронза – японки Каори Сакамото.
Главный фаворит соревнования и лидировавшая после короткой программы Камила Валиева стала четвертой. Ранее в ее допинг-пробе обнаружили запрещенные вещества, из-за чего сборную ОКР едва не лиши золота в командном турнире.
Напомним, украинская фигуристка Анастасия Шаботова из-за ошибки не сумела пробиться в произвольную программу.
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