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Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях

Но золото и серебро все равно досталось представительницам ОКР
Olympics Пекин-2022
17 февраля 16:40
Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях
Фото: Getty Images

На Олимпийских играх-2022 в Пекине завершились личные соревнования у фигуристок.

Золото завоевала представительница ОКР Анна Щербакова, серебро у еще одной россиянки Александры Трусовой, бронза – японки Каори Сакамото.

Главный фаворит соревнования и лидировавшая после короткой программы Камила Валиева стала четвертой. Ранее в ее допинг-пробе обнаружили запрещенные вещества, из-за чего сборную ОКР едва не лиши золота в командном турнире.

Напомним, украинская фигуристка Анастасия Шаботова из-за ошибки не сумела пробиться в произвольную программу.

Сергей Остапенко
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Камила Валиева

Комментарии 1

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18 февраля 2022г. 07:09
Жаль дед не помог
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