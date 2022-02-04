Украина осталась за бортом финала Олимпийских игр-2022 в командных соревнованиях

Голиченко и Даренский стали девятыми в выступлениях спортивных пар

София Голиченко и Артем Даренский / Фото: Getty Images

На Олимпийских играх-2022 завершились выступления спортивных пар в короткой программе командных соревнований по фигурному катанию.



София Голиченко и Артем Даренский с результатом 53,65 баллов стали девятыми, принеся 2 балла в копилку команды.

Отметим, что за попадание в топ-5 и выход в финал командных соревнований Украина уже не борется – вне зависимости от выступления Анастасии Шаботовой в женском одиночном катании, в первую пятерку «сине-желтым» попасть уже не удастся.

Результат Максима Никитина и Александры Назаровой в танцах на льду.

Напомним, что открывать Пекин-2022 для Украины должен был Иван Шмуратко, но фигурист сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому украинцы изначально были в проигрышном положении.