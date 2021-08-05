Ассистент Луческу: «Рамиресу не хватает мобильности»

Венесуэлец впервые вышел в бело-синей футболке

Эмиль Карас / фото - ФК Динамо

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмиль Карас высказался о подготовке команды в контрольном матче с турецким «Фенербахче» (1:1):

«Для того мы и проводим контрольные игры с такими соперниками – чтобы как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов и чемпионату. Игроки должны принимать это, они должны уметь играть по два матча в неделю. Хоть они и не сыграли по 90 минут – кто 45, кто 60, кто чуть больше, но в принципе идет подготовка к сезону через такие игры».

Насколько команда готова к тому, чтобы выдерживать этот график – по два матча в неделю?

«Степень готовности определяют официальные игры и результаты. Сегодня мы сыграли неплохо, но хотелось реализовать свои моменты в атаке. Ну и, конечно, пропущенный гол и моменты, которые были у нашего соперника в первом тайме, дают информацию для того чтобы лучше организовать игру в обороне».

Оцените адаптацию Рамиреса, который провел на поле один тайм.

«Он неплохо выглядел, выигрывал единоборства. Наверное, ему все-таки еще не хватает мобильности – он всего лишь неделю тренируется после паузы. Ему нужно прибавить в динамике, в движении. У него есть все качества. А когда он прибавит в физической подготовке, ему будет легче выигрывать единоборства».

Сегодня он показал, что он хорошо ассистирует…

«Сегодняшний день уже прошел, нужно завтра показывать, доказывать, думать о следующей игре. Понятно, что его брали, опираясь на определенные качества. Но эти качества он должен подкрепить хорошим физическим состоянием, тогда ему будет легче играть. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, и тогда лучше будет получаться и у него, и его партнеров по атаке».

Цыганков и Леднев хорошо проявили себя в связке. Оцените их взаимодействие.

«Не буду давать оценку отдельным игрокам, каждый должен выполнять свою роль на футбольном поле. Мистер с ними работал все это время, давал им информацию. Каждый наш футболист знает, как он должен играть. Независимо от имен, они должны выполнить ту работу, к которой готовились на тренировках. Они профессионалы, поэтому должны уметь играть на любой позиции».

Как вы поддерживали связь с Мистером в перерыве? Или был заранее подготовленный план на всю игру?

«Это план, которого Мистер придерживается уже год его работы в «Динамо». Ты должен отталкиваться от своей игры, контролировать игру. То над чем мы работали с момента начала подготовки к новому сезону – контрольные игры на сборах, одна игра в чемпионате – это то, как готовит Мистер команду к сезону, чемпионату и ЛЧ».

Ранее хавбек «киевлян» Владимир Шепелев сравнил соперника с двумя украинскими клубами.

Следующий матч ждет команду Мирчи Луческу уже на этих выходных, 8-го августа. Киевляне сыграют на выезде против луганской «Зари».

Напомним, Суркис намекнул на возможные трансферы команды.