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«Аталанта» опять забила четыре мяча в Серии А. Журналисты уже открыто спрашивают у Гасперини о чемпионстве

Но тренер всех успокаивает
Футбол Серия А (Италия)
15:52
«Аталанта» опять забила четыре мяча в Серии А. Журналисты уже открыто спрашивают у Гасперини о чемпионстве Послесловие
«Аталанта» красиво обыграла «Венецию» / Фото - atalanta.it

Впервые за 32 года «Аталанта» смогла обыграть «Ювентус» на выезде. Еще и при этом не пропустила. Дуван Сапата забил уже в седьмом поединке кряду. Об этой победе говорили много, говорили громко.

Но на ней «богиня» не остановилась.

«После такого матча, как против «Ювентуса», всегда есть риск психологической усталости. Но мы увидели, что она наоборот дала нам еще больший заряд».

Джан-Пьеро Гасперини, вероятно, немного переживал перед игрой против «Венеции». Не столько из-за того, что новичок Серии А недавно обыграл «Болонью» и «Рому», а также попортил нервы «Интеру», сколько из-за того, что сам Гасперини решился на серьезную ротацию.

Этот матч – мимолетный отдых между выездом в Турин и Неаполь. А потом – решающий матч группы Лиги чемпионов.

Поэтому в основе против «крылатых львов» не оказалось ни Сапаты, ни Фройлера, ни Малиновского – семь замен в сравнении с игрой против «старой синьоры».

Видеообзор матча «Аталанта» – «Венеция»:

Это был шанс Ханса Хатебура наконец-то вернулся в игру – для него этот матч из-за травмы и операции стал первым за 195 дней. Нидерландец почти два года не играл с болельщиками на трибунах. Важный день для него.

Как и для Джузеппе Пеццельи. Он пришел из «Пармы» и не играл даже когда Робин Гозенс был травмирован. Немец не успел восстановиться после одной травмы, как получил другую. И вот итальянец наконец-то получил еще один шанс – Йоаким Меле остался на скамейке.

«Венеция» решила удивить на старте – опасно пробила уже на 19 секунде встречи. Но агрессивное начало не помогло – уже к 12 минуте «Аталанта» вела в счете 2:0. Марио Пашалич крайне результативен в текущем сезоне.

Во втором тайме он забил еще раз:

  • оформил второй хет-трик в карьере;

  • набил уже семь голов в Серии А;

  • вошел в топ-10 лучших бомбардиров сезона в чемпионате Италии;

  • третий в Серии А по голам без учета пенальти.

«Это наша ментальность – много забивать. Мы всегда пытаемся закрыть матч как можно раньше. Мы заслуженно победили, теперь давайте продолжать в том же духе.

Недооценивают ли меня? Нет. Я много работаю на поле. А оценивают пускай другие. Пытаюсь делать то, что от меня требует тренер. Если буду забивать и ассистировать – отлично. Но главное – побеждать.

Сколько планирую забить? У меня нет таких целей. Я просто думаю о победах вместе с командой».

При этом нужно учитывать, что Пашалич вместе с Николо Бареллой лучший ассистент чемпионата – у них по 5 голевых передач.

И это немного пугает, ведь в текущем сезоне хорват стабильно играет на позиции под нападающим. Если он будет удерживать этот уровень, и Йосип Иличич будет так же раскрепощен, как с «Венецией», то Руслану Малиновскому не будет места. По крайней мере, в старте.

Не стоит переживать из-за отсутствия украинца на поле в этом матче, но у него лишь два выхода в старте в последних пяти встречах чемпионата. Это начинает настораживать.

Но ход «Аталанты» как команды впечатляет. Если на старте сезона у нее были небольшие проблемы, то сейчас:

  • четыре победы кряду;

  • одно поражение в последних 12 матчах Серии А;

  • впервые с июля 2020 года всухую выиграла два подряд матча чемпионата.

Теун Копмайнерс забил первый мяч за «Аталанту»
Теун Копмайнерс забил первый мяч за «Аталанту»
После этой встречи главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти (никакого родства с Хавьером), которого болельщики оранчио-неро-верди называют своим Юргеном Клоппом, признал – «Аталанта» команда совершенного другого уровня:

«Мы увидели разницу между нами, между командой, которая только поднялась в Серию А, и «Аталантой», что уже несколько лет придерживается четкого пути развития».

У Гасперини же после матча было куда более приятное настроение. Его наградили призом лучшему тренеру ноября в Серии А, а также клуб заявил о продлении контракта – до 2024 года (с опцией продления еще на один). И журналисты на волне этих успехов начали расспрашивать, не пора ли в шестом сезоне во главе команды замахнуться на скудетто.

«Я всегда поднимал планку с тех пор, как приехал сюда. «Аталанта» не может бороться за чемпионство. «Милан», «Наполи» и «Интер» демонстрируют нечто большее. Это не может быть цель, которую мы ставим перед собой приоритетом.

Нужно пройти первый круг и посмотреть, где мы будем находиться, будем ли мы все еще в зоне Лиги чемпионов.

Нам нужно прибавлять технически. Наш максимум – 78 очков. Чтобы бороться за чемпионство нужно набирать 85-90. Все возможно, но это вопрос эволюции. Если мы сможем еще прибавить в атаке, то сможем достичь этих показателей».

Малиновский: «Про победу в Серии А в «Аталанте» не разговаривают»

Следующий поединок «Аталанты» будет против текущего лидера Серии А «Наполи». И хоть в прессе его будут раздувать, как проверку чемпионских амбиций «богини», тренер всех успокаивает – попросту хочет посмотреть, на каком уровне находится его команда:

«Пока матч против «Наполи» не будет за чемпионство. По крайней мере, не для нас. Они борются за скудетто, а у нас еще пока нет того авторитета. Но в плане очков мы рядом. Хотим проверить себя на их фоне».

Это, определенно, будет отличный матч. С «Аталантой» Гасперини лишь раз проиграл Лучано Спалетти. И если в этот раз победит, то Джан-Пьеро не отвертится от вопросов о чемпионстве.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «АТАЛАНТА». ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Сергей Лукьяненко
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