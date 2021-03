«Аталанта» включила сольный проход Малиновского в пятерку лучших голов команды

Руслан Малиновский / Фото - Аталанта

Пресс-служба «Аталанты» в своем твиттере презентовала подборку лучших голов команды в феврале. В топ-5 оказался и украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Забитый хавбеком мяч помог бергамаскам переиграть «Сампдорию» в матче 24-го тура итальянской Серии А (2:0).

Mettiamoci comodi e rigustiamoci i 5 gol più belli di febbraio! Quale scegli?



Let’s just sit back and enjoy our top 5 goals from February! Which is your favourite one?#GoAtalantaGo pic.twitter.com/P6RtW2Dyts