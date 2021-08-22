«Атлетико» минимально обыграл «Эльче»

Корреа забил во втором туре кряду

Фото: twitter.com/Atleti

Во втором туре Примеры «Атлетико» дома добыл три очка в матче с «Эльче».



Матч выдался скупым на моменты, а исход встречи решил единственный гол. Его автором стал Корреа, который в стартовом туре чемпионата Испании также отметился в воротах соперников.

Чемпион Испании с 6-ю очками после двух туров вышел на первое место турнирной таблицы.

Напомним, что «Реал Сосьедад» благодаря 11-метровому обыграл новичка Примеры.

Примера. 2-й тур

«Атлетико» – «Эльче» 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Корреа, 39

«Атлетико»: Облак, Савич, Кондогбиа, Хименес, Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль (Триппьер, 62), Лемар (Суарес, 62), Карраско, Корреа (Лоди, 85).

«Эльче»: Касилья, Паласиос, Бигас (Диего Гонсалес, 86), Роко, Верду, Мохика (Хосан, 82), Марконе (Каррильо, 82), Фидель, Гути, Милья (Бенедетто, 63), Бойе (Моренте, 82).

Предупреждения: Верду (65), Бенедетто (87), Суарес (90), Кондогбиа (90).