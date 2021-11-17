Болельщики определились с «Левом матчу» Босния и Герцеговина – Украина

Игрок также получил похвалу от своих партнеров по команде

фото - УАФ

В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).

Украинские болельщики признали лучшим игроком встречи голкипера Георгия Бущана.

Вратарь в концовке первого тайма совершил блестящий сейв, чем не дал боснийцам открыть счет. Героическое спасение не осталось без внимания и игрок получил приз «Лев матчу».

Голкипер набрал 55% голосов. За ним расположился Александр Зинченко (14%) и Артем Довбык (14%).

Партнеры по команде также оценили отличную игру голкипера. Зинченко заявил, что этот сейв подтолкнул команду идти вперед.

БУЩАН!!!! Це було сильно pic.twitter.com/hAERmza3A7 — Кіт в пушку (@Kotyk_ua) November 16, 2021

Напомним, авторитетный статистический портал назвал лучшим игроком встречи другого игрока «сине-желтых».