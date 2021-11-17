В обычном пабе «под пивко». Как Зеленский смотрел матч сборной Украины
Болельщики определились с «Левом матчу» Босния и Герцеговина – Украина
Игрок также получил похвалу от своих партнеров по команде
14:36
фото - УАФ
В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).
Украинские болельщики признали лучшим игроком встречи голкипера Георгия Бущана.
Вратарь в концовке первого тайма совершил блестящий сейв, чем не дал боснийцам открыть счет. Героическое спасение не осталось без внимания и игрок получил приз «Лев матчу».
Голкипер набрал 55% голосов. За ним расположился Александр Зинченко (14%) и Артем Довбык (14%).
Партнеры по команде также оценили отличную игру голкипера. Зинченко заявил, что этот сейв подтолкнул команду идти вперед.
БУЩАН!!!! Це було сильно pic.twitter.com/hAERmza3A7— Кіт в пушку (@Kotyk_ua) November 16, 2021
Напомним, авторитетный статистический портал назвал лучшим игроком встречи другого игрока «сине-желтых».
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