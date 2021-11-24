Уволенный из «Барселоны» тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Бывший тренер «Арсенала» и ПСЖ может занять место Сульшера в МЮ
Унаи Эмери не против перебраться в Манчестер
24 ноября 15:38
Унаи Эмери / фото - Getty Images
«Манчестер Юнайтед» все еще не определился с приемником Оле-Гуннара Сульшера. По информации журналиста Кристиана Фалька, новым тренером «дьяволов» может стать Унаи Эмери.
Как сообщает источник, боссы заинтересованы в кандидатуре бывшего тренера ПСЖ и «Арсенала», но пока не контактировали с ним. Сейчас специалист тренирует «Вильярреал», который в последнем матче ЛЧ как раз проиграл МЮ.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» сделал предложение главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини.
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