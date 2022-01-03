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«Челси» ждет решение Тухеля по Лукаку

Форвард хочет в «Тоттенхэм»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:10
«Челси» ждет решение Тухеля по Лукаку
Фото: Sky Sports

«Челси» еще не принял решение по нападающему Ромелу Лукаку.

Ранее игрок в интервью раскритиковал команду и тренера Томаса Тухеля. Из-за этого он был исключен из состава команды.

Будущее игрока примет сам Тухель, сообщает Sky Sports. Клуб готов к любому исходу.

Правда, спроса на Лукаку пока нет. Летом за него заплатили 115 миллионов евро «Интеру». Вряд ли «синие» отобьют такую сумму.

Сообщалось, что бельгиец хочет воссоединится с Антонио Конте в «Тоттенхэме».

Андрей Усмонов
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Челси Томас Тухель Ромелу Лукаку

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