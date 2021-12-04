Де Дзерби: «Во втором тайме матча со «Львовом» футболисты «Шахтера» больше верили в себя»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби объяснил всплеск результативности на последних минутах матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).

У нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные.

Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из «Шахтера», я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее «Шахтера». Это важно и для «Шахтера», и для сборной Украины.