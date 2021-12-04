Дулуб: «Шахтер» – это «Шахтер». Психологическая составляющая никуда не девается»
Де Дзерби: «Во втором тайме матча со «Львовом» футболисты «Шахтера» больше верили в себя»
Тренер «горняков» объяснил всплеск результативности в концовке игры
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби объяснил всплеск результативности на последних минутах матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).
В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница.
У нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные.
Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из «Шахтера», я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее «Шахтера». Это важно и для «Шахтера», и для сборной Украины.
Ранее наставник «Львова» Олег Дулуб прокомментировал разгром в матче, в котором его подопечные открыли счет.
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