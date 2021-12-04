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Де Дзерби: «Во втором тайме матча со «Львовом» футболисты «Шахтера» больше верили в себя»

Тренер «горняков» объяснил всплеск результативности в концовке игры
Футбол Украинская Премьер-лига
08:22
Де Дзерби: «Во втором тайме матча со «Львовом» футболисты «Шахтера» больше верили в себя»
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби объяснил всплеск результативности на последних минутах матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).

В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница.

У нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные.

Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из «Шахтера», я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее «Шахтера». Это важно и для «Шахтера», и для сборной Украины.

Ранее наставник «Львова» Олег Дулуб прокомментировал разгром в матче, в котором его подопечные открыли счет.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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