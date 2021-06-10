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Депутат Госдумы РФ: «Россия сошла с ума. На форме не написано ничего оскорбительного, а мы пятый день обсуждаем это г*вно»

Россиянин не понимает, почему тема вызывает такой резонанс
Футбол Сборная Украины
20:49
Депутат Госдумы РФ: «Россия сошла с ума. На форме не написано ничего оскорбительного, а мы пятый день обсуждаем это г*вно»
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев отреагировал на решение UEFA о необходимости убрать фразу «Героям слава» с формы сборной Украины:

Ну и что? Этот лозунг против России разве? Там не написано ничего оскорбительного для нашей страны. Чего мы придрались к этой форме? Ни одна страна в мире не обращает на нее внимания, только мы с ума уже сошли. Пятый день обсуждаем это г*вно.

UEFA разрешила, UEFA запретила – это ее дело, мы тут ни при чем. Да, РФС направила туда свой запрос, и, может быть, поэтому последовала такая реакция, а может, не из-за этого. Сборная России через два дня играет свой первый матч, давайте на это обращать внимание.

А на форме украинской сборной наплевать, что изображено. Пусть хоть всю Европу вместе с Америкой и Аляской себе нарисуют. Поверьте, никто на это внимания не обратит. Мы сами себя убеждаем в важности этой темы.

Напомним, что президент УАФ подтвердил наличие переговоров с UEFA о возвращении слогана «Героям Слава».

Источник: sport24.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (футбол) UEFA

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