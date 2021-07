Бекхэм, Том Круз, принц Уильям и другие. Звездные гости финала Евро-2020

фото - Manchester Evening News

Чемпионат Европы 2020 закончился сегодняшней ночью эпичной серией пенальти в финале, где победу одержала сборная Италии.

На VIP-трибунах стадиона «Уэмбли», где проходила финальная встреча турнира, было замечено немало громких имен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в футболке национальной сборной болел за свою страну.

Были на матче и представители королевской семьи. Королева соединенного королевства Елизавета II, которая ранее обратилась в письме к тренеру и команде, матч не посетила, но на трибунах был ее внук – принц Уильям и его жена, герцогиня Кэтрин.

TRH The Duke of Cambridge, Prince George and The Duchess of Cambridge during the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London.



: Getty Images pic.twitter.com/1S4bmxf9pr