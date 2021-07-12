Доннарумма – второй вратарь в истории, ставший лучшим игроком Евро

Кипер протащил свою команду через 2 серии пенальти

Александер Чеферин и Джанлуиджи Доннарумма / фото - The Sun

В финальном матче Евро-2020 сборная Италии обыграла англичан в серии послематчевых пенальти.

UEFA определился с лучшим игроком турнира. Им стал 22-летний голкипер «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Доннарумма, сообщает официальный сайт организации.

Страж ворот итальянцев стал вторым вратарем в истории, который удостоился этой награды. Первый – экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, который стал лучшим игроком триумфально для сборной Дании Евро-2020.

3 clean sheets, 9 saves

Semi-finals penalty shoot-out hero

Final penalty shoot-out hero



UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament #EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Доннарумма стал героем финальной стадии чемпионата Европы. Вратарь совершал немало сейвов по ходу этого турнира. Но ключевыми стали полуфинал и финал чемпионата Европы, где итальянец дважды протащил свою команду через серию пенальти, отбив по два удара в каждой.

Теперь игрок доказал, что стоит тех денег, которых просил у «Милана». Ранее Джиджи покинул итальянский клуб, потому что не смог договориться с руководством о повышении оклада, и вскоре станет игроком ПСЖ.

Сомнительно, что после такого перформанса он будет дублером Кейлора Наваса в парижской команде.

Напомним, лучшим игроком финала признан не голкипер итальянцев, а защитник Леонардо Бонуччи.