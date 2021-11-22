Полузащитник «Дженоа»: «Шевченко готовит нас к разным идеям игры»
Директор «Ромы»: «Приход Шевченко важен для «Дженоа» и серии А»
Известный украинец вернулся в итальянский чемпионат уже в качестве тренера
22 ноября 14:28
Тиагу Пинту / фото - RomaPress
Директор «Ромы» Тиагу Пинту прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа»:
«Приход Шевченко важен для «Дженоа» и серии А.
Команда захочет произвести впечатление на нового тренера».
Возвращение именитого украинца в Серию А стало знаковым событием для итальянского футбола.
Форвард являлся одним из главных лиц итальянского чемпионата в начале 21-го века, став обладателем Золотого мяча в 2004-м году, выступая за «Милан».
Свой первый матч в качестве клубного тренера Шевченко проиграл, уступив своему бывшем наставнику Жозе Моуриньо и его «Роме» (0:2).
Ранее Шевченко оценил сложность сохранения прописки в высшем дивизионе для «Дженоа».
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