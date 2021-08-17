«Днепр-1» оштрафовал Пихаленка за эпизод с Монзуль

Фото - СК Днепр-1

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол прокомментировал инцидент между полузащитником Александром Пихаленком и арбитром матча «Десна» – «Днепр-1» (2:1) Екатериной Монзуль.

Да, конечно, будут санкции к Пихаленку Команда собралась после матча, и мы сказали Саше, что он будет наказан, в том числе и финансово. Он сразу же сказал, что все принимает и что виноват.

А я хотел бы от лица нашего клуба извиниться перед Екатериной Владимировной за то, что мы своими чрезмерными эмоциями и определенным негативом в ее сторону предоставили много проблем в матче. Нам, конечно, нужно уходить от таких состояний и не поддаваться так сильно эмоциям на поле.

Все знакомые с Александром люди могут подтвердить мысль, что он очень скромный, интеллигентный и воспитанный парень. И поэтому нас вдвойне удивила эта ситуация и выплеск его эмоций. Тут очень важно сделать выводы на будущее.

Кроме того, надеюсь, руководство УАФ разрешит организацию звонка к Монзуль от Пихаленка, чтобы он лично извинился перед ней. Потому что он полностью признает, что был не прав в этом моменте.