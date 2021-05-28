Доверия больше нет? «Манчестер Юнайтед» хочет обменять де Хеа на Облака

Голкипер «дьяволов» может вернуться в родной клуб

Давид де Хеа / фото - Eurosport

«Манчестер Юнайтед» хочет обменять голкипера Давида де Хеа на вратаря «Атлетико» Яна Облака. Об этом сообщает портал The Sun.

По данным источника, причина такого кардинального решения – финал Лиги Европы. В длинной послематчевой серии пенальти Де Хеа не смог отбить ни одного удара, а в концовке еще и не реализовал решающую попытку.

Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого и является. Контракт голкипера с «дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев игрок становился чемпионом Англии, обладателем Кубка, трех Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.

Напомним, МЮ поддержал Рэшфорда после поражения в финале ЛЕ.