Роналду на Погба? «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» затеяли космический обмен
Доверия больше нет? «Манчестер Юнайтед» хочет обменять де Хеа на Облака
Голкипер «дьяволов» может вернуться в родной клуб
07:54
Давид де Хеа / фото - Eurosport
«Манчестер Юнайтед» хочет обменять голкипера Давида де Хеа на вратаря «Атлетико» Яна Облака. Об этом сообщает портал The Sun.
По данным источника, причина такого кардинального решения – финал Лиги Европы. В длинной послематчевой серии пенальти Де Хеа не смог отбить ни одного удара, а в концовке еще и не реализовал решающую попытку.
Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого и является. Контракт голкипера с «дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев игрок становился чемпионом Англии, обладателем Кубка, трех Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.
Напомним, МЮ поддержал Рэшфорда после поражения в финале ЛЕ.
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