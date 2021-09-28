Экс-голкипер «Интера»: «Киев – в нашей судьбе»

Жулио Сезар – о роли столицы Украины в истории миланского гранда

Жулио Сезар / фото - Getty Images

Экс-голкипер «Интера» Жулио Сезар, накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поделился воспоминаниями о событиях 12 летней давности, а также рассказал о роли Киева в истории миланского клуба. Цитирует Сезара портал Gazzetta dello Sport.

«Объятия Моуринью и крик Снейдера. Киев – в нашей судьбе, там родился требл. В Украине была поворотная точка. Этот «Интер» также может достичь финала, если будет показывать тот же уровень, что мы видели с «Реалом».

Именно в Киеве, 4 ноября 2009 года в группе Лиги чемпионов «Интер» добыл волевую победу над «Динамо» (2:1) и вышел в плей-офф. В том году миланцы выиграли Лигу чемпионов, а также победили в Кубке Италии и Серии А.

Сегодня, 28-го сентября, «Интер» сыграет с донецким «Шахтером» на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове.

Прямая трансляция матча «Шахтер» – «Интер» будет проведена на cтриминговой платформе MEGOGO на канале «Megogo Футбол 1». Начало – в 19:45.

В свою очередь, XSPORT.ua также будет следить за матчем «Шахтер» – «Интер» и проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.

Напомним, Де Дзерби высказался о предстоящем матче.