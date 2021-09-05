Экс-игрок сборной Украины: «Подопечные Петракова больше заслужили победить»

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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко подвел итоги квалификационного матча ЧМ-2022 между Украиной и Францией (1:1):

Надеюсь, новый тренерский штаб сборной обратит на это внимание и сделает правильные выводы.

В отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко роль распасовщика взял на себя Николай Шапаренко. Показал себя молодцом, не только забил эффектный гол, но и часто брал игру на себя, находя острые продолжения для наступления.

Впереди еще три матча в отборочном цикле, два из них сборной Украины придется проводить в гостях, где у нее далеко не все получается. Однако выбирать не приходится, нас устраивают только победы».