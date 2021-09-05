Экс-игрок сборной Украины: «Подопечные Петракова больше заслужили победить»
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко подвел итоги квалификационного матча ЧМ-2022 между Украиной и Францией (1:1):
«Где-то даже досадно, что не удалось дожать чемпионов мира. Особенно целеустремленно, когда каждый четко знал свой маневр, хозяева действовали в первом тайме. На мой взгляд, подопечные Александра Петракова больше заслуживали победы. Взятая на вооружение схема 5-4-1 позволяла молниеносно переходить в наступление, используя фланги. Хотя, приходится констатировать, что наши продолжают обороняться больше за счет количества, а не умения.
Надеюсь, новый тренерский штаб сборной обратит на это внимание и сделает правильные выводы.
В отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко роль распасовщика взял на себя Николай Шапаренко. Показал себя молодцом, не только забил эффектный гол, но и часто брал игру на себя, находя острые продолжения для наступления.
Впереди еще три матча в отборочном цикле, два из них сборной Украины придется проводить в гостях, где у нее далеко не все получается. Однако выбирать не приходится, нас устраивают только победы».
Обе команды имели голов достаточно опасных возможностей для взятия ворот. И Украина, и Франция по разу угодили в штангу, а защитник «сине-желтых» Илья Забарный вовсе с убойной позиции попал в перекладину.
После 5 матчей у Украины 5 очков, и она идет на третьем месте в своей группе уступая французам и финнам.
Напомним, посреди матча ребенок выбежал на поле, прервав матч свои спринтерским забегом.