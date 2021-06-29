Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко уверен, что мы можем пройти Швецию»

Тренер должен зарядить этой уверенностью команду

Сергей Шищенко / фото - FootBoom

Сегодня сборную Украины ждет решающий матч со сборной Швеции в рамках 1/8 Евро-2020. Бывший игрок сборной Украины Сергей Шищенко поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния:

«Все с нетерпением ждут этом матч. Думаю, будет хорошая игра. Последние встречи Евро показали, какой настрой и результативность у команд. Надеюсь, что такой же настрой сегодня будет и у нашей сборной, чтобы пройти шведов».

Ожидания положительные? Верите, что пройдем?

«Конечно. А какие они должны быть, если все болеют за нашу сборную, за наших игроков».

Андрей Шевченко сказал, что команда уже достигла результата, выйдя из группы. Если удастся пройти дальше, это будет бонусом. Не думаете, что выход с третьего места, еще и с помощью Испании и Швеции, это мало для сборной Украины?

«Можно говорить все что угодно, но наша сборная прошла дальше. Как она это сделала – это уже другой вопрос. Да, матч с Австрией не удался вообще. Так получилось. Самое главное, что мы прошли дальше, мы в плей-офф. Со Швецией будет непросто, но хочется пройти ее и выйти в четвертьфинал».

Также Андрей Николаевич говорил, что у него будут намного важнее матчи, чем со Швецией в 1/8 финала Евро. Не пугает вас такое немного самонадеянное отношение тренера?

«Это хорошо, мы же не знаем, что он имел в виду. Думаю, он уверен в своих игроках, уверен, что мы можем пройти Швецию. А в следующей стадии будет еще важнее матч. Наверное, он подозревает, что наша сборная пройдет дальше и будут более важные встречи, чем эта. Хотя все матчи важны по-своему. Кроме того, могут быть и более важные матчи в целом в его тренерской карьере. И на Евро, и где-то еще. Все может быть. Но я думаю, что он имел в виду, что если мы пройдем дальше, то будет еще важнее матч».

В случае выхода в четвертьфинал Украину там будет ждать победитель пары Англия – Германия. Есть шансы пройти такие команды?

«Мы показывали, что умеем играть с грандами, с той же Испанией. Но и проигрывали хорошим сборным. Это один матч, может быть все что угодно. Я верю в футболистов и нашу сборную, потому что там собраны хорошие игроки, которые могут много чего достичь при таком тренере».

Что бы реабилитироваться за обидные поражения на групповом этапе команде Андрея Шевченко нужно выигрывать, во что бы то ни стало. Тем более, исторический бэкграунд дает нашей сборной надежду.

Решающий матч со сборной Швеции Украина проведет уже сегодня, в 22:00.

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Напомним, тренер шведов также на считает матч с Украиной – легкой прогулкой.