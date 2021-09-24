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Экс-игрок сборной Украины: «В матче за Суперкубок все могло пойти по-другому»

Нагорняк назвал причины крупного поражения «Динамо» от «Шахтера»
Футбол Суперкубок Украины
15:19
Экс-игрок сборной Украины: «В матче за Суперкубок все могло пойти по-другому»
Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал о причинах крупного поражения «Динамо» в матче за Суперкубок страны против «Шахтера» (0:3).

Динамичный, живой получился поединок. Пришло много болельщиков. Думаю, эта встреча никого не оставила равнодушным. Было горячо, но важно, что эмоции не ударили через край.

Все могло пойти по-другому, если бы «динамовцы» использовали свои моменты в дебюте матча. Но так как события разворачивались после 25-й минуты, то все по делу. Забив гол, «Шахтер» немного перестроился. У Де Дзерби достаточно быстрых футболистов, чтобы ловить «Динамо» на контратаках. Доказательством чего стали голы на 54-й и 61-й минутах. Видно, что наставник «горняков» делает выводы после неудачных поединков.   

После второго мяча, показалось, что «динамовцы» надломились психологически. Они пытались атаковать, даже были предпосылки для взятия ворот, однако это была скорее агония. В завершении киевляне разочаровали. «Шахтер» полностью контролировал игру.  

Супряга? Здесь дело не в нем. Вся команда «Динамо» не может занести в актив эту игру. В какой-то мере и «Шахтеру» эта победа была нужнее. Естественно, что команда хотела реабилитироваться за позор в Лиги чемпионов в матче против «Шерифа». К тому же, накануне поединка за Суперкубок у президента горняков Рината Ахметова был день рождения…

Посмотрим, ударит ли поражение по команде Мирчи Луческу психологически. Но я не думаю, что это как-то должно сказаться на потенциале «бело-синих». Луческу — опытный наставник, он сможет в кратчайшие сроки привести подопечных в порядок. Сезон только начался, вся главная борьба впереди.  

Предположу, что сценарий игры между командами через 10 дней будет схожим. Повторюсь, Мирча Луческу сделает поправки. Сейчас, несмотря на закономерную победу, «Шахтер» отнюдь не безгрешен…

Ранее сообщалось, что защитнику «Шахтера» Николаю Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче за Суперкубок Украины.


Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Нагорняк

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