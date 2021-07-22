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Эвра о Сака, Рэшфорде и Санчо: «Расисты опозорили Англию»

Игроков мощно поддерживает после провала
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 июля 10:44
Эвра о Сака, Рэшфорде и Санчо: «Расисты опозорили Англию»
Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд / фото - BBC

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал для Sky Sports волну ненависти и расизма, с которыми столкнулись не забившие пенальти в финале Евро-2020 Маркус РэшфордДжейдон Санчо и Букайо Сака:

«Я не был удивлен. Отвратительно. Этим расистам должно быть стыдно за себя, потому что они опозорили Англию.

Особенно больно это видеть, так как эти юные парни могут быть еще не такими сильными. Это нечестно, потому что мы должны гордиться ими. Я не англичанин. Но, поверьте мне, я испытывал большую гордость от выступления Англии на этом турнире».

Агрессивные английские фанаты затравили игроков в соцсетях и даже испортили огромное граффити, сделанное в честь Рэшфорда.

Полиция продолжает разбирательства из-за оскорблений на расовой почве. Ранее сообщалось, что были задержаны 4 человека.

Напомним, Гари Линекер назвал Рэшфорда национальным героем.

Павел Харченко
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Теги

Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо сборная Англии (футбол)

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