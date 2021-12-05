«Ренн» разнес «Сент-Этьен» и вышел на вторую строчку Лиги 1
Фанатские протесты не остались безуспешными. Состоялась первая тренерская отставка в Лиге 1
Команда идет на последнем месте после 17-ти туров
23:07
Клод Пюэль / фото - The Sun
«Сент-Этьен» расстался с тренером Клодом Пюэлем, сообщает официальный сайт клуба.
Специалист стал первым уволенным тренером в этом сезоне Лиги 1. При нем команда за 17 туров набрала лишь 12 очков и идет на последнем месте в турнирной таблице.
Ранее фанаты команды даже сорвали матч с «Анже», требуя немедленной отставки тренера.
Последней каплей в терпении руководства «Сент-Этьена» стало унизительное поражение от «Ренна» (0:5).
Главными кандидатами на замену специалиста являются Паскаль Дюпра и Давид Гийон.
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