Федецкий: «Генк» – непростой соперник. Валюта в футбол не играет»

Экс-защитник «горняков» рассказал, кто, по его мнению, пройдет дальше

Артем Федецкий / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда Лиги чемпионов против «Генка». Встреча состоится уже сегодня, 3 августа.

«Генк» – непростой соперник. У бельгийцев добротная команда. У «Шахтера» новый тренер Роберто Де Дзерби, у которого своя философия. «Горняки» сделали хорошие трансферы и их суммы говорят сами за себя. Но валюта в футбол не играет. Посмотрим, как итальянский специалист подготовил команду. Очень интересно будет посмотреть этот матч. Мне кажется, «горняки» пройдут «Генк». Просто не будет, но «Шахтер» пройдет дальше. Мне кажется, все будет зависеть от первого матча в Бельгии. Но «Генк» – это непростая команда. А глобально, я думаю, «Шахтер» должен проходить бельгийцев и они их пройдут.

Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Генк» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.