Фонсека не против возглавить сборную России

Тренер пока остается без работы

Фото: Roma Press

Бывший тренер «Ромы» Паулу Фонсека готов возглавить сборную России.

Агент наставника Марку Абреу сообщил, что португальцу был бы интересен такой вариант. Правда, к нему пока никто не обращался.

Недавно у Фонсеки сорвались переговоры с «Тоттенхэмом». Специалист пребывает без работы.

Из России могут уволить Станислава Черчесова. Команда провалилась на Евро-2020.

Также Фонсека не договорился со «Спартаком».