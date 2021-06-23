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Фонсека не против возглавить сборную России

Тренер пока остается без работы
Футбол В Европе
11:28
Фонсека не против возглавить сборную России
Фото: Roma Press

Бывший тренер «Ромы» Паулу Фонсека готов возглавить сборную России.

Агент наставника Марку Абреу сообщил, что португальцу был бы интересен такой вариант. Правда, к нему пока никто не обращался.

Недавно у Фонсеки сорвались переговоры с «Тоттенхэмом». Специалист пребывает без работы.

Из России могут уволить Станислава Черчесова. Команда провалилась на Евро-2020.

Также Фонсека не договорился со «Спартаком».

Источник: bookmaker-ratings.ru Андрей Усмонов
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Теги

Паулу Фонсека сборная России (футбол)

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