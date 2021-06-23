Фонсека не договорился с «Тоттенхэмом»
Фонсека не против возглавить сборную России
Тренер пока остается без работы
Фото: Roma Press
Бывший тренер «Ромы» Паулу Фонсека готов возглавить сборную России.
Агент наставника Марку Абреу сообщил, что португальцу был бы интересен такой вариант. Правда, к нему пока никто не обращался.
Недавно у Фонсеки сорвались переговоры с «Тоттенхэмом». Специалист пребывает без работы.
Из России могут уволить Станислава Черчесова. Команда провалилась на Евро-2020.
Также Фонсека не договорился со «Спартаком».
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