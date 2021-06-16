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Формат проведения Евро-2020 – глупое и неудачное решение UEFA

Участники турнира находятся в неравных условиях
Футбол Евро-2020
15:20
Формат проведения Евро-2020 – глупое и неудачное решение UEFA
Фото: Twitter UEFA

Нынешний чемпионат Европы по футболу является уникальным по причине того, что все матчи турнира проходят не в одной (или двух) странах, как нам это привычно, а сразу в 10-ти.

Изначально планировалось, что матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12-ти городах, но Бильбао и Дублин от этого права отказались, в итоге Бильбао был заменен на Севилью, ну и городов, принимающих матчи, осталось 11. Помимо Севильи, матчи проходят также в Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Риме, Мюнхене и Лондоне.

Получается, сразу 9 сборных из 24 участников турнира имеют преимущество домашних стадионов. Это Англия, Испания, Италия, Шотландия, Германия, Россия, Нидерланды, Дания и Венгрия. Баку и Будапешт не представлены национальными сборными (Азербайджан и Румыния не пробились в финальную часть Евро).

Что по матчам в групповом раунде? Рассмотрим детальнее.

  • 6 сборных из 9-ти, которые принимают участие в финальной части Евро-2020, все 3 матча на групповом этапе играют в родной стране и в одном городе. Это Англия, Италия, Нидерланды, Германия, Испания и Дания.

  • 3 сборных из 9-ти играют 2 из 3-х матчей группового раунда в родной стране. Это Россия, Шотландия и Венгрия. Те матчи, что эти команды не играют дома, они играют против других сборных-хозяек Евро. Россия один из матчей сыграет с Данией в Копенгагене, Шотландия 1 матч проведет с Англией в Лондоне, а Венгрия – с Германией в Мюнхене.

Возникает логичный вопрос: а по какому принципу именно эти 6 сборных имеют право провести все 3 матча дома, а другие сборные-хозяйки Евро-2020 должны ехать на выезд?

И еще одно: из 6-ти команд, которые все матчи группового раунда проводят дома, 5 – реальные претенденты на победу в турнире (топ-сборные). Так зачем им помогать дополнительно?

Добавьте к этому всему то, что оба полуфинала и финал состоятся на «Уэмбли». Вопрос: зачем? И вероятность, что там окажется Англия, большая. Естественно, поддержка ребят из Туманного Альбиона там будет невероятной.

Возможность проводить матчи дома – это не только постоянное присутствие фанатов в твою пользу, но и отсутствие утомительных перелетов. Кроме того, каждая из сборных-хозяек проводит все свои матчи в одном городе. Это еще проще, ведь ранее такого не было. Страны-хозяйки Евро хоть и играли в своей стране, но летали в разные города на матчи, то есть хоть какие-то перелеты присутствовали (например, Украина в 2012-м играла матчи группового раунда в Киеве и Донецке).

Интересно, зачем максимально упрощать жизнь условным Англии и Нидерландам, если они и так одни из фаворитов?

Или же другой вопрос: а вы уверены, что Нидерланды обыграли бы Украину без сумасшедшей поддержки домашних трибун? Или же, к примеру, Португалии было бы так тяжело с венграми, если команды играли бы в условном Глазго? Слишком много вопросов, на которые UEFA не даст ответов. Зато рандомно вогнал участников форума в неравные условия, еще и дав дополнительное преимущество топам.

Чемпионат Европы всегда ассоциировался с футбольным праздником, где все пребывают в равенстве. Сейчас же жуткий свист в сторону одной из сборных на некоторых матчах смотрится не очень. Так было и в матче Германия - Франция в Мюнхене, так же в Амстердаме заглушали фанатов «сине-желтых», которые поддерживали свою страну. Ах да, наших фанатов еще и решили не пустить в Амстердам.

Интересно, что сам президент UEFA Александр Чеферин раскритиковал существующий формат:

«Я не поддерживаю формат, где 10 стран принимает Евро. Не думаю, что мы вернемся к этому снова».

Так зачем же его принимали?

Петр Приходько
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Теги

Нидерланды - Украина Венгрия - Португалия

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