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Украина ничего не потеряла. Италия – фаворит по игре. Итоги первого тура Евро-2020

Завершились стартовые матчи чемпионата Европы
Футбол Евро-2020
08:00
Украина ничего не потеряла. Италия – фаворит по игре. Итоги первого тура Евро-2020 Послесловие
Фото: twitter.com/EURO2020

На Евро-2020 завершились матчи первого тура группового этапа турнира.

XSPORT.ua подводит итоги стартовых матчей чемпионата Европы.

Фавориты.

Многие болельщики и эксперты остались в экстазе после первого матча Евро и победы сборной Италии над Турцией. Многих, включая нас, удивила не столько блеклая игра от турок, сколько уверенная и красивая игра от итальянцев.

Согласитесь, мало кто может назвать Роберто Манчини топ-тренером после его провалов с «Зенитом» и вторым приходом в «Интер». Однако тут сыграло желание самого Роберто. Еще до назначения в сборную, работая в России, он не раз заявлял, что мечтает тренировать сборную Италии. В итоге, по первому же зову итальянец покинул Россию, вернулся на родину и получил то, чего хотел.

Спустя два года он преобразил Италию (вспомним период работы Джанпьеро Вентуры). Смена поколений прошла почти безболезненно, а доверие молодым футболистам принесло свои плоды. 28 матчей подряд команда не проигрывает, а до национального рекорда осталось лишь две игры.

Уверенная игра с Турцией – как олицетворение всей работы Манчини. Италия смотрелась именно командой, где каждый футболист знает свою задачу. Главное – никто не выпадал из игры.

Кончено, это лишь старт и первый матч и на Евро может случиться что угодно, но по итогам первого тура Италия пока самая убедительная команда.

Бельгия. В отличие от Италии, где голы команда почти все забивала сама, Бельгии победить помогли. Два мяча Россия можно сказать подарила сопернику, особенно первый гол. Победа бельгийцев также вышла очень уверенной, но чего-то необычного команда Роберто Мартинеса не показала, хоть и контролировала игру.

Где-то это и правильно, так как турнир насыщенный и изнурительных матчей будет хватить. К тому же, у Бельгии не было двух лидеров (Де Брюйне и Витцеля), но и в эконом варианте Бельгия не почувствовала конкуренции от соперника.

Все же Италия свою победу одержала красивее в первом туре, поэтому она и выше. Да и в рейтинге Турция выше России, поэтому соперник серьезнее.

Португалия рядом. Несмотря на тяжелую игру с Венгрией, которую поддерживал забитый битком 60-тысячный стадион, Португалия выиграла в своем стиле – на классе. Разгромов от португальцев ждать не стоит. На крупных турнирах команда играет на результат. Пять лет назад это ей принесло титул. И сейчас Португалия придерживается той же схемы.

Впрочем, команда стала лучше. Появилось много креативных игроков (Жота и Бруну), от которых и шла угроза воротам Венгрии. Одержали португальцы победу на классе и в конце матча, а все потому что в команде есть лидеры, в отличие от Испании.

Впечатлили.

Австрия. Хоть матч был и с Северной Македонией, но австрийцы сыграли очень хорошо. В игре наблюдались моменты, за счет чего команда будет играть на турнире. Забитцер – топ! Наверное, на ряду с Алабой, лидер команды. Передачи в его исполнении просто искусство, чего только стоит первый гол австрийцев. Будем надеется, что с Украиной у него игра не пойдет.

Вообще, в каждой линии у Австрии есть сильные игроки. Выделим Шлагера и Калайджича. К тому же, Австрия показала, что умеет бороться и играть до конца, благодаря чему и вырвала победу у соперника.

Чехия. Популярным счетом на матч Шотландия – Чехия был любой ничейный, ведь 9 из 10 опрошенных ответили бы одинаково – команды равны. Игра показала, что чехи все же класснее. Даже если не брать голы Шика, Чехия намного интереснее смотрелась в атаке.

Шотландия уповала лишь на фланги, где действительно есть сильные игроки и их подачи в штрафную. Чехия отлично подготовилась к игре соперника и одержала красивую и заслуженную победу. За этой сборной будет приятно проследить.

Украина. Несмотря на поражение от Нидерландов, Украина впечатлила тем, что вернулась в игру после 0:2. Это дает надежду, что команда сделает выводы и настроится на два не менее тяжелых матча. Многие ждали, что лидерами будут Малиновский и Зинченко, но команду вперед повел Ярмоленко. В сборной Андрей всегда выкладывался и его игра в таком важном матче вновь это доказала.

Однако, очень надеемся, что судьба Евро-2016 не повторится. Как помним, с Германией тогда также выдали хорошую игру, хоть и проиграли, ну а дальше еще два поражения. Радует и тренерский штаб. На второй тайм команда, скорее всего, получила нагоняй, и вышла с другим настроением. Лишь немного не хватило, чтобы зацепиться за очки.

Разочаровали.

Англия. Очень слабая игра, хотя, глядя на состав англичан (один из самых молодых на Евро), это было предсказуемо. Однако на такой шаг решился Гарет Саутгейт. Многим игрокам уже выдали огромные авансы, но все ждали от стартовой игры, да еще и перед своими болельщиками, большего.

Не видно, за счет чего Англию считают одним из фаворитов турнира, а на одной молодежи далеко не поедешь. Кончено, есть Кейн и Хендерсон, но с хорватами они вперед команду не вели. Единственный кто не меняется так это Стерлинг. Как всегда, запорол кучу моментов.

Хорватия также не впечатлила, хотя состав за два года после ЧМ почти не изменился. Модрич все еще лидер команды, однако ему уже 35! В атаке пока трудно. Ребич и Крамарич не вошли в игру, а больше придумывать некем.

Франция. Очень странная игра от чемпионов мира. Вроде, неплохо начали матч, но ставка на контригру от французов очень расстроила. Когда имеешь кулак в центре поля из Погба и Канте – ожидаешь большего, чем игра вторым номером. Да, несколько контрвыпадов им удалось, но не такую Францию против Германии хотелось увидеть.

С другой стороны, Франция при Дешаме редко когда играла в красивый футбол. В основном, это прагматичность.

Германия почти полностью переиграла соперника. Не хватило лишь забитого мяча. Правда, первый тайм и немцы выглядели очень сыро, но на вторую половину собрались и показали то, чего от них ждут. Чувство, что игроки поняли задумки Йоахима Лева. Но не хватило гола. А победителей, как говорится, не судят. Но это лишь первые матчи.

Испания. Луис Энрике перемудрил с тактикой на Швецию и это стоило команде победы. Можно сетовать на колоссальное невезение, но также испанцы сыграли и с Украиной в Лиге наций. Игроки банально запутались от идей тренерского штаба, а шведы хоть и с треском, но сумели отстоять ничейный счет. А если бы еще попали Исак или Берг

Все фото: twitter.com/EURO2020
К тому же у Испании нет лидера (в отличие от Португалии). Игрока, который возьмет игру на себя у испанцев не оказался, да и вряд ли он будет. Много молодых футболистов, да еще и почти все игроки выступают в клубах, где свой лидер есть. В сборной Испании его нет. По крайней мере со шведами.

Ждем второй тур!

Андрей Усмонов
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