Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро
Форвард Австрии: «Нас ждет важнейший матч с Украиной»
Саша Калайджич прокомментировал поражение Нидерландам
Саша Калайджич / фото - Getty Images
Нападающий сборной Австрии по футболу Саша Калайджич подвел итоги матча второго раунда группового тура чемпионата Европы, в котором его команда проиграла Нидерландам, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной. Цитирует Калайджича пресс-служба UEFA.
«Конечно, мы очень разочарованы. Мы хорошо начали, опасно контратаковали, но не смогли оказать давление на них и создать опасные моменты. У Нидерландов очень хороший состав. Во втором тайме мы пропустили гол в очень неподходящий момент.
Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось. Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет важнейшая игра в понедельник с Украиной».
Напомним, UEFA опубликовала список самых быстрых игроков текущего Евро-2020.
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