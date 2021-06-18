Форвард Австрии: «Нас ждет важнейший матч с Украиной»

Саша Калайджич / фото - Getty Images

Нападающий сборной Австрии по футболу Саша Калайджич подвел итоги матча второго раунда группового тура чемпионата Европы, в котором его команда проиграла Нидерландам, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной. Цитирует Калайджича пресс-служба UEFA.

Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось. Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет важнейшая игра в понедельник с Украиной».