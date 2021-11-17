Форвард Боснии: «Мы не заслужили такого результата. Мелкие ошибки сразу превращаются в голы»

Эрмедин Демирович / фото - FSBIH

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович прокомментировал для Klix поражение от Украины (0:2) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

Честно говоря, я не ожидал такой поддержки на стадионе. Спасибо всем, кто пришел, мы сделаем все возможное, чтобы показать в следующих квалификациях, что можем и должны выступать лучше. Вот почему мы здесь, чтобы быть лучше, чем мы были против Финляндии».