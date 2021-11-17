В обычном пабе «под пивко». Как Зеленский смотрел матч сборной Украины
Форвард Боснии: «Мы не заслужили такого результата. Мелкие ошибки сразу превращаются в голы»
Украинцы воспользовались своими шансами
14:21
Эрмедин Демирович / фото - FSBIH
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович прокомментировал для Klix поражение от Украины (0:2) в матче отбора на чемпионат мира 2022:
«Мы отдали все, боролись и оставили свои сердца на поле. Мы не заслужили такой результат. Однако в футболе так и есть: мелкие ошибки сразу превращаются в голы.
Честно говоря, я не ожидал такой поддержки на стадионе. Спасибо всем, кто пришел, мы сделаем все возможное, чтобы показать в следующих квалификациях, что можем и должны выступать лучше. Вот почему мы здесь, чтобы быть лучше, чем мы были против Финляндии».
Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Украины с Боснией и Герцеговиной.
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