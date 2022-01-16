Дебютный гол Коутиньо принес «Астон Вилле» ничью с «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Манчестер Юнайтед» отказался выйти в старте на матч с «Астон Виллой»
Марсиалю грозит дисциплинарное взыскание
08:47
Фото: Facebook МЮ
«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Астон Виллу» (2:2) в матче 22-о тура АПЛ.
В матче не сыграл форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль. Как сообщил главный тренер МЮ Ральф Рангник, француз отказался от места в старте.
Сообщается, что Марсьялю грозит дисциплинарное взыскание, сообщает Mail on Sunday. Отметим, что Антони хочет уйти из клуба.
Нападающий может продолжить карьеру в Примере.
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