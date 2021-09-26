Сразу два авторитетных портала назвали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером»
Гасперини: «Левая нога Малиновского в последнее время начала ему изменять»
Тренер не спешит рассыпаться в комплиментах игроку
26 сентября 08:10
Джан Пьеро Гасперини / фото - Sky Sport
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал для Football Italia ничейный матч с «Интером» (2:2), где Руслан Малиновский потрясающим голом помог команде набрать очки:
«Думаю, ничью можно назвать справедливым исходом. Нам не забили пенальти, а затем в конце мы забили третий гол, но его отменил VAR. Думаю, все согласятся, что это был отличный матч.
Гол Малиновского? Левая нога Руслана в последнее время начала ему изменять, если можно так сказать. Но Малиновский оттачивает свое мастерство. И это был экстраординарный гол».
Этот гол стал для украинского хавбека первым в новом сезоне итальянского чемпионата.
Сразу два авторитетных портала признали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером».
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