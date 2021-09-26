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Гасперини: «Левая нога Малиновского в последнее время начала ему изменять»

Тренер не спешит рассыпаться в комплиментах игроку
Футбол Серия А (Италия)
26 сентября 08:10
Гасперини: «Левая нога Малиновского в последнее время начала ему изменять»
Джан Пьеро Гасперини / фото - Sky Sport

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал для Football Italia ничейный матч с «Интером» (2:2), где Руслан Малиновский потрясающим голом помог команде набрать очки:

«Думаю, ничью можно назвать справедливым исходом. Нам не забили пенальти, а затем в конце мы забили третий гол, но его отменил VAR. Думаю, все согласятся, что это был отличный матч.

Гол Малиновского? Левая нога Руслана в последнее время начала ему изменять, если можно так сказать. Но Малиновский оттачивает свое мастерство. И это был экстраординарный гол».

Этот гол стал для украинского хавбека первым в новом сезоне итальянского чемпионата.

Сразу два авторитетных портала признали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером».

 

Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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