Авторитетный портал высоко оценил игру Малиновского в матче с «Сассуоло»
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Тренер требует большего от одного из лидеров команды
14:24
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал для CalcioNews игру хавбека бергамасков Руслана Малиновского после победного матча с «Сассуоло» (2:1):
«У нас не так много выходов в атаку. Малиновский должен прямо сейчас поднять техническую ставку.
Он хорош, как и другие, но с технической точки зрения он должен прибавить».
В игре с «Сассуоло» украинец отдал голевую передачу, чем помог своей команде набрать три очка.
Авторитетный портал WhoScored высоко оценил выступление хавбека в той игре.
Напомним, ранее Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты».
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