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Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»

Тренер требует большего от одного из лидеров команды
Футбол Украинские легионеры
14:24
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал для CalcioNews игру хавбека бергамасков Руслана Малиновского после победного матча с «Сассуоло» (2:1):

«У нас не так много выходов в атаку. Малиновский должен прямо сейчас поднять техническую ставку.

Он хорош, как и другие, но с технической точки зрения он должен прибавить».

В игре с «Сассуоло» украинец отдал голевую передачу, чем помог своей команде набрать три очка.

Авторитетный портал WhoScored высоко оценил выступление хавбека в той игре.

Напомним, ранее Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты».

Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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