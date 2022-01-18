Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть

До сих пор играют

Хуан Мата / Фото: Getty Images

Середина января – самый разгар зимнего трансферного окна, и множество футболистов находится на прицеле у СМИ. Но есть игроки, которые куда-то исчезли, и в новостях о них практически нет никаких вестей.

«Мата до сих пор в МЮ? Серьезно? А где исчез тот поляк Пентек, который выстрелил в Италии?».

Такие вопросы себе задавал я, когда искал информацию об этих ребятах. Раньше мы частенько слышали о них, а сейчас они куда-то подевались.

Энди Кэролл, 33 года

Текущий клуб: свободный агент

Статистика в нынешнем сезоне: 8 матчей, 2 гола, 1 ассист за «Рэдинг»

Многообещающий в бывшем игрок так и не сумел полностью раскрыть свой потенциал. Лучший период в карьере Кэррола был в «Ньюкасле», где он начинал. И самый результативный период, ведь в 80-ти матчах за «сорок» нападающий забил 31 мяч. После трансфера» в «Ливерпуль» в 2011-м году карьера Кэролла пошла вниз. В расположении мерсисайдцев он закрепиться не сумел и всего через год был продан в «Вест Хэм», где провел остаток своей карьеры в АПЛ. В нынешнем сезоне Кэролл поиграл за «Рэдинг» из Чемпионшипа, но особой пользы клубу не приносил. Несколько дней назад форвард разорвал контракт с клубом и сейчас находится в статусе свободного агента.

Кшиштоф Пентек, 26 лет

Текущий клуб: «Фиорентина»

Статистика в нынешнем сезоне: 11 матчей, 2 гола, 1 ассист

Пентек еще не такой возрастной, как его коллеги по этой подборке, но уже исчез из радаров скаутов европейских топ-клубов. У Пентека, возможно, похожая история с Кэроллом, но польский форвард еще имеет шанс реанимировать карьеру, которая прямо сейчас катится вниз. Пентек переехал в Италию (в «Дженоа») в 22 года из польского чемпионата, где провел 2 ярких сезона в «Краковии» (63 матча, 32 гола). В гэнуезском клубе поляк стартовал не менее ферично, задержавшись там всего на полгода. За 19 матчей наколотил 13 мячей в Серии А и зимой 2019-го поляка забрав «Милан». И классная игра форварда продолжилась. Вообще сезон 2018/19 – лучший в карьере Пентека.

А затем пошел резкий спад после лета 2019-го года. Первый ковидный сезон (2019/20) был смазанным для Пентека, после чего «Милан» продал его в Германию, где за полтора года в «Герте» Пентек не был так результативен (12 мячей в 54 матчах). В январе форвард стал игроком «Фиорентины» и уже успел забить за команду дебютный мяч. Возможно, возвращение в Италию вдохнет в нападающего мотивацию, которому пророчили большое будущее.

Никола Калинич, 34 года

Текущий клуб: «Верона»

Статистика в нынешнем сезоне: 13 матчей, 3 гола, 2 ассиста

Европейскому футболу Калинич открылся в Украине. Период в «Днепре» до сих пор остается самым результативным в карьере хорватского нападающего (37 голов в 86-ти матчах). Затем «Днепр» начал распадаться, а финалисты Лиги Европы разбредаться по классным европейским командам. Калинич не стал исключением, перебравшись в «Фиорентину» в 2015-м году. Пробыв в расположении «фиалок» лишь 2 года, Калинич успел набить себе почти такую же статистику, как в «Днепре» – 33 мяча в 84-х матчах.

После 2017-го года карьера хорвата начала идти на спад. В «Милане», «Атлетико» и «Роме» Калинич надолго не задержался (в каждой из команд выступив по одному сезону (и суммарно за 3 года забил 13 мячей). Сейчас Калинич выступает за «Верону», являясь игроком основного состава, но результативность у хорвата явно не та, что была прежде.

Диего Коста, 33 года

Текущий клуб: свободный агент

Статистика в нынешнем сезоне: 15 матчей, 4 гола, 1 ассист за «Атлетико Минейро»

«Грязный Диего» известен своим непростым характером и точно является одним из самых скандальных игроков в современном футболе. Тем не менее, крутым форвардом. Коста заявил о себе после перехода в мадридский «Атлетико», а самым результативным в Испании стал сезон 2013/14, после чего Косту забрал «Челси». Лучшие годы форварда припали на английскую карьеру (52 забитых мяча в 89-ти матчах) за 3 года. Тем не менее, Коста покинул «Челси» со скандалом, поссорившись с тогдашним главным тренером «синих» Антонио Конте и вернулся в родной «Атлетико».

После ухода из «Челси» карьера бразильца уже не была столь яркой, а в январе 2021-го Коста покинул Испанию, после чего отдыхал полгода. Летом 2021-го Коста подписал контракт с бразильским «Атлетико Минейро», поиграв за команду полгода, но 10 дней назад разорвал контракт с клубом по неизвестным причинам. Сейчас ходят слухи, что Коста может вернуться в АПЛ – в лондонский «Арсенал». Но вряд ли проблемный бразилец сможет выстрелить снова.

Марио Балотелли, 31 год

Текущий клуб: «Адана Демирспор»

Статистика в нынешнем сезоне: 20 матчей, 8 голов, 4 ассиста

Игрок з нашей подборки, который, пожалуй, лучше всего чувствуе себя в нынешней команде. Балотелли является лидером своего клуба, который борется за высокие места в турецкой Суперлиге. Но, учитывая возраст потенциал Балотелли, сейчас он мог бы быть в топ-клубе, если бы не его выходки.

В 2007-м году Балотелли попал в «Интер» и за 3 года так засветился, что его купил резко побогатевший «Манчестер Сити». В Англии Балотелли также продержался 3 года (30 голов и 7 ассистов в 80-ти матчах) и снова вернулся в Италию, на этот раз в «Милан», где пробыл всего сезон, но успел набить 26 мячей. Далее в карьере Балотелли был «Ливерпуль», который ему «не зашел» и возвращение в «Милан». С 2016-го года нападающий играл во Франции («Ницца» и «Марсель»), но ни в одном из клубов надолго задержаться не мог. Главная проблема Балотелли – тяжелый характер. Форвард классно проявлял себя в каждом клубе, но долго его тереть не могли. Интересно, насколько задержится в Турции?

Хуан Мата, 33 года

Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Статистика в нынешнем сезоне: 3 матча, без результативных действий

Я правда удивился, когда узнал, что Хуан Мата до сих пор представляет «Манчестер Юнайтед». Но в последние два года об испанце практически нет вестей. А в нынешнем сезоне Мата и вовсе почти не играл (лишь 3 матча). Сейчас в манчестерском клубе Хуан просто существует.

Английская карьера «Маты» началась в 2011-м году, когда Хуан после классных 4-х лет в «Валенсии» (174 матча, 46 голов и 54 голевые передачи) переехал в «Челси». И задердался в лондонском клубе лишь на 3 года (135 матчей, 32 гола и 58 голевых передач). На своем пике Мата переехал в Манчестер. И, возможно, это было главной ошибкой футболиста. Нет, МЮ считается топ-клубом, но точно не соответствует этому званию в последние 10 лет. Мата в МЮ уже 8 лет. И огромнейший талант, как видится сейчас, был немного утерян в нестабильном красном Манчестере. Была информация, что Матой интересуется «Реал Сосьедад». Но на прежний уровень испанец, естественно, уже не выйдет. Из МЮ надо было уходить раньше.