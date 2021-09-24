«Где же Месси?» Как фанаты «Кадиса» пели издевательскую песню после ничьей с «Барселоной»

Каталонцы тяжело переживают уход главного символа последнего десятилетия

фото - FC Barcelona

В матче шестого тура Примеры «Барселона» вновь потеряла очки, сыграв вничью с «Кадисом» (1:1).

Фанатам хозяев оказалось недостаточно просто отобрать очки у «блаугранас» и они решили еще и поиздеваться над соперником.

Болельщики начали распевать «Где же Лео Месси?» возле стадиона после игры.

"¿DÓNDE ESTÁ Leo MESSI?"



¡Atención a los CÁNTICOS de la afición del CÁDIZ! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/QTVz5EbOL7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021

Каталонский клуб тяжело переживает уход легендарного аргентинца, который не смог продлить контракт с командой из-за плачевного финансового положения клуба.

Сейчас великий игрок выступает в составе ПСЖ, но и там все не так гладко – форвард успел вляпаться в скандал.

Каталонцы после 6 туров идут на 7 месте в Примере, отставая от лидеров – «Реала» на 7 очков, имея в запасе один матч.

Стало известно, когда «Реал» с «Барселоной» сыграют свой первый матч в сезоне.