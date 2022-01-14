Новичок «Дженоа» рассказал, как Шевченко попросил команду играть в матче с «Миланом»
Грозная команда Шевченко. Томори выбыл на неопределенный срок после встречи с «Дженоа»
Защитник «Милана» не смог продолжить матч еще в первом тайме
14 января 13:27
Фикайо Томори / Фото - Sky Sports
«Милан» переиграл «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии (3:1). Защитник «россонери» Фикайо Томори покинул поле уже на 24-й минуте встречи.
Англичанин не сумел продолжить игру из-за травмы левого колена. Сроки восстановления футболиста остаются неизвестными, сообщает Football-Italia.
При этом целый ряд игроков пропустили матч из-за травм, коронавируса и выступлений на Кубке африканских наций. Это Ибрагимович, Калабрия, Кьер, Романьоли, Кастильехо, Пеллегри, Кессие, Балло-Туре и Беннасер.
После игры главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал свою возможную отставку.
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