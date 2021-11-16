Грозный: «Уверен в победе Украины над Боснией, а у Франции есть мотивация на матч с Финляндией»

Вячеслав Грозный / Фото: УАФ

Украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022.

Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.

Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры.

Матч Финляндия – Франция? Нет никакого резона рассуждать на тему, имеют ли французы мотивацию на поединок с Финляндией. Имеют. Еще и какую. Французы — чемпионы мира и они обязаны подтверждать это в каждом матче. Плюс, индивидуально у Бензема, Мбаппе и компании есть свои собственные бомбардирские стимулы для подтверждения уровня мастерства.

Уровень футболистов сборной Франции настолько высок, что они в состоянии обыграть любого соперника вне зависимости от находящихся на поле игроков. Из-за высочайшей конкуренции те футболисты, которые имеют немного меньше игровой практики, будут стремиться доказать Дидье Дешаму, что они достойны попасть в итоговую заявку на чемпионат мира. Не нужно забывать, что французские футболисты получают сегодня от футбола эстетическое наслаждение. Они куражатся, поэтому я не сомневаюсь в их победе над сборной Финляндии».