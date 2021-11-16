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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Грозный: «Уверен в победе Украины над Боснией, а у Франции есть мотивация на матч с Финляндией»

Эксперт считает, что команда Петракова займет 2-е место
Футбол Чемпионат мира по футболу
14:45
Грозный: «Уверен в победе Украины над Боснией, а у Франции есть мотивация на матч с Финляндией»
Вячеслав Грозный / Фото: УАФ

Украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022.

«Я уверен в победе нашей сборной над боснийцами. Уверен в этом не потому, что у Боснии уже нет турнирной мотивации, а также потому что будет отсутствовать ряд ключевых футболистов, в том числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и другие. Также будет обсуждаться вероятная отставка с должности главного тренера сборной Боснии и Герцеговины болгарина Петева. Но это проблемы боснийцев. Они нас не интересуют.

Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.

Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры.

Матч Финляндия – Франция? Нет никакого резона рассуждать на тему, имеют ли французы мотивацию на поединок с Финляндией. Имеют. Еще и какую. Французы — чемпионы мира и они обязаны подтверждать это в каждом матче. Плюс, индивидуально у Бензема, Мбаппе и компании есть свои собственные бомбардирские стимулы для подтверждения уровня мастерства.

Уровень футболистов сборной Франции настолько высок, что они в состоянии обыграть любого соперника вне зависимости от находящихся на поле игроков. Из-за высочайшей конкуренции те футболисты, которые имеют немного меньше игровой практики, будут стремиться доказать Дидье Дешаму, что они достойны попасть в итоговую заявку на чемпионат мира. Не нужно забывать, что французские футболисты получают сегодня от футбола эстетическое наслаждение. Они куражатся, поэтому я не сомневаюсь в их победе над сборной Финляндии».


Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022. Босния все шансы на попадание на мундиаль уже потеряла.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.

Прогноз на матч Босния – Украина.
Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Вячеслав Грозный сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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