Гвардиола, присмотрись! Зинченко – в сборной недели АПЛ

Украинец ассистом поучаствовал в разгроме «Ньюкасла»

Александр Зинченко / фото - Manchester City

В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0).

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко попал в символическую сборную тура в Англии по версии портала WhoScored. К тому же, футболист получил третью самую высокую оценку в команде за матч.

В игре с «сороками» игрок отдал предголевую передачу и оформил ассист.

Правда из-за коронавируса большая часть матчей была перенесена, а в 18-м туре состоялось лишь 4 встречи.

АПЛ вовсе находится под угрозой остановки из-за нового штамма «Омикрон».