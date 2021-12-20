Гвардиола, присмотрись! Зинченко – в сборной недели АПЛ

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Украинец ассистом поучаствовал в разгроме «Ньюкасла»
15:48
Александр Зинченко / фото - Manchester City
В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0).
Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко попал в символическую сборную тура в Англии по версии портала WhoScored. К тому же, футболист получил третью самую высокую оценку в команде за матч.
В игре с «сороками» игрок отдал предголевую передачу и оформил ассист.
Правда из-за коронавируса большая часть матчей была перенесена, а в 18-м туре состоялось лишь 4 встречи.
АПЛ вовсе находится под угрозой остановки из-за нового штамма «Омикрон».
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