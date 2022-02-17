Индзаги – о 0:2 с «Ливерпулем»: «Матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли»

Симоне Индзаги / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Интер» Симоне Индзаги высказался о причинах поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Сегодня была замечательная атмосфера на «Сан-Сиро». Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись. Но я считаю, что сегодня мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках.

В футболе все порой решают мелочи. Сегодня решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на «Энфилд», чтобы сыграть как можно лучше, а там – посмотрим. Мы знали, что «Ливерпуль» будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат.