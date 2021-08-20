Источник: матч Украины с Казахстаном могут перенести в другую страну

Виной всему – коронавирусная инфекция

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Отборочный матч к ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины могут перенести в другую страну, сообщает на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.

1 сентября игру должна принять «Астана Арена», но из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в столице Казахстана матч могут перенести. Также рассматривается вариант, при котором поединок проведут при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки заражений ковидом в Казахстане украинских болельщиков не пустят на этот матч.

После трех матчей сборная Украины занимает второе место в группе с тремя очками, отставая от Франции на 4 пункта. Казахстан же только раз смог набрать очки, сыграв вничью как раз-таки с Украиной.

Игра с казахами будет первой для Александра Петракова у руля сборной Украины. После этого команду ждет еще поединок с Францией (4 сентября) и контрольный матч с чехами (8 сентября).

Эмоции поутихли. Теперь стоит признать: Петраков – единственный, кто заслужил возглавить сборную Украины.