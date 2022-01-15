Источник: Контракт Мбаппе с «Реалом» уже готов. Форвард поставит свою подпись в феврале
Источник: Мбаппе изменил свою позицию и не против продлить контракт с ПСЖ
Форвард уже ведет переговоры с боссами парижан
15 января 16:58
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ, сообщает The Telegraph.
По информации источника, футболист уже ведет переговоры с боссами о продлении соглашения. Ранее неоднократно отмечалось, что нападающий уже обговорил все детали своего контракта с мадридским «Реалом» и намерен уйти в Примеру летом 2022 года на правах свободного агента.
Источник утверждает, что сейчас Мбаппе задумался о своем будущем и вполне может принять новое предложение от ПСЖ.
Напомним, Мбаппе забил 150 голов за парижан.
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