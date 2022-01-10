Источник: Об увольнении Шевченко сообщат уже в ближайшие часы

Тренерская карьера украинца в Италии подходит к концу?

Андрея Шевченко / фото - Getty Images

Андрея Шевченко могут уволить с поста главного тренера «Дженоа» в ближайшие часы. Об этом пишет у себя в Twitter журналист Николо Скира, ссылаясь на своих источников внутри команды.

Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2022

Руководство клуба не довольно результатами, которые показывает команда под руководством украинского специалиста. Последней каплей, после которой заговорили о скорой отставке украинца, стало поражение от «Специи» (0:1) в 21-м туре Серии А.

Напомним, президент «Дженоа» Альберто Зангрилло также высказался о сложившейся ситуации.