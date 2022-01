Источник: Об увольнении Шевченко сообщат уже в ближайшие часы

Андрея Шевченко / фото - Getty Images

Андрея Шевченко могут уволить с поста главного тренера «Дженоа» в ближайшие часы. Об этом пишет у себя в Twitter журналист Николо Скира, ссылаясь на своих источников внутри команды.

Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k