Капитан «Александрии»: «В некоторых моментах VAR помогает, иногда нет»

Каспарс Дубра / Фото - ФК Александрия

Капитан «Александрии» Каспарс Дубра поделился мнением о работе VAR в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:1).

Думаю, что арбитр еще до этого потерял нить игры. Это все вместе, он был на эмоциях, ему подсказали и он дал красную. Однако я считаю, что это не удаление. Думаю, что если бы не VAR, пенальти бы не было и там бы по желтой дал судья за потасовку.

Трудно сказать, хорошо или плохо – VAR в УПЛ. В некоторых моментах нам помогает, иногда нет. Я к нему отношусь нейтрально.