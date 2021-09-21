Луческу запретил игрокам «Динамо» подходить к фанатам после матча с «Александрией»
Капитан «Александрии»: «В некоторых моментах VAR помогает, иногда нет»
Дубра высказался о работе системы видеоповторов
Каспарс Дубра / Фото - ФК Александрия
Капитан «Александрии» Каспарс Дубра поделился мнением о работе VAR в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:1).
Удаление Кирюханцева? На повторе я посмотрел и считаю, что это не красная карточка. Можно было дать по желтой и все.
Думаю, что арбитр еще до этого потерял нить игры. Это все вместе, он был на эмоциях, ему подсказали и он дал красную. Однако я считаю, что это не удаление. Думаю, что если бы не VAR, пенальти бы не было и там бы по желтой дал судья за потасовку.
Трудно сказать, хорошо или плохо – VAR в УПЛ. В некоторых моментах нам помогает, иногда нет. Я к нему отношусь нейтрально.
Ранее сообщалось, что после матча главный тренер «Динамо» Мирча Луческу запретил игрокам подходить к фанатам.
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