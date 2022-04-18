Капітан «Динамо» запевнив, що кияни прибудуть до лав збірної України

Сидорчук засмучений через непорозуміння навколо цієї ситуації

Фото: zbirna.com

Капітан «Динамо» та півзахисник збірної України Сергій Сидорчук розповів про ситуацію з киянами та національною командою.



Сергію, як ти реагуєш на те, що відбувається навколо стосунків збірної України та твого клубу?

Та як можна на це реагувати? Звісно, я та всі наші збірники дуже засмученні. Вважаю, сталося певне непорозуміння між УАФ та «Динамо». В нашому футболі це, на жаль, звичайна ситуація. Я би назвав це робочими моментами. Такі були і раніше, але зараз діалог між клубом та збірною виставили на загал. Це не зовсім правильно під час війни. Гадаю, що всі би порозумілися, як і завжди. Це порозуміння вже є.

Як вирішилася ситуація?

Так, як і повинна була – ми їдемо в збірну. Знаю, що на прохання «Шахтаря» початок збору зміщений на 2 травня. Динамівці, наскільки мені відомо, приїдуть наступного дня.

Ви сьогодні спілкувалися з головним тренером збірної?

І не один раз. Не хвилюйтесь, все добре. Всі динамівці просто мріють про те, щоб разом зі збірною України потрапити на чемпіонат світу. Це наша спільна мета, особливо в такий час. Ми завжди з величезним бажанням приїздили до лав національної команди.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявлял, що остаточне рішення буде залежати від позиції гравців.