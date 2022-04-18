Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Капітан «Динамо» запевнив, що кияни прибудуть до лав збірної України
Сидорчук засмучений через непорозуміння навколо цієї ситуації
20:25
Фото: zbirna.com
Капітан «Динамо» та півзахисник збірної України Сергій Сидорчук розповів про ситуацію з киянами та національною командою.
Сергію, як ти реагуєш на те, що відбувається навколо стосунків збірної України та твого клубу?
Та як можна на це реагувати? Звісно, я та всі наші збірники дуже засмученні. Вважаю, сталося певне непорозуміння між УАФ та «Динамо». В нашому футболі це, на жаль, звичайна ситуація. Я би назвав це робочими моментами. Такі були і раніше, але зараз діалог між клубом та збірною виставили на загал. Це не зовсім правильно під час війни. Гадаю, що всі би порозумілися, як і завжди. Це порозуміння вже є.
Як вирішилася ситуація?
Так, як і повинна була – ми їдемо в збірну. Знаю, що на прохання «Шахтаря» початок збору зміщений на 2 травня. Динамівці, наскільки мені відомо, приїдуть наступного дня.
Ви сьогодні спілкувалися з головним тренером збірної?
І не один раз. Не хвилюйтесь, все добре. Всі динамівці просто мріють про те, щоб разом зі збірною України потрапити на чемпіонат світу. Це наша спільна мета, особливо в такий час. Ми завжди з величезним бажанням приїздили до лав національної команди.
Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявлял, що остаточне рішення буде залежати від позиції гравців.
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