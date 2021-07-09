Кьеллини: «Мы думали, что Манчини сумасшедший»

Тренер был слишком уверен в успехе своей команды

Джорджо Кьеллини / фото - Teller Report

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал Rai Sport, как наставник национальной команды Роберто Манчини заряжал свою команду на наивысшие достижения:

«Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трёх лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью. Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший».

Итальянцы уверенно продвигались по сетке турнира, выигрывая каждого соперника на своем пути. На этом Евро команда Манчини даже побила рекорд 82-летней давности.

Полуфинальный матч дался «Скуадре Адзурре» с трудом, ведь сборная Испании контролировала игру и была близко к победе. Но итальянцы выдержали напор и уже в серии пенальти смогли повергнуть своего соперника.

Теперь Италия сразится за титул чемпиона Европы со сборной Англии.

Финальный матч Евро-2020 состоится в это воскресенье на стадионе «Уэмбли».

Напомним, Антонио Конте нашел слабое место в структуре английской сборной.